昭和天皇の武蔵野陵を参拝された秋篠宮家の長男悠仁さま＝20日午後、東京都八王子市（代表撮影）秋篠宮家の長男悠仁さまは20日、筑波大付属高（東京都文京区）を卒業したことを報告するため、東京都八王子市にある昭和天皇の武蔵野陵と、香淳皇后の武蔵野東陵を参拝された。スーツ姿で臨み、それぞれの陵の前で玉串をささげて深く拝礼した。約50人の市民らが見守り、参拝後に「おめでとうございます」と声をかけた。悠仁さまは