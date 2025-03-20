お笑い芸人・好井まさおが１６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」を更新。お笑い芸人・陣内智則をゲストに迎え、恐怖体験をテーマにトークを繰り広げた。陣内は、自身が芸人を志したきっかけは、お笑いコンビのダウンタウン・松本人志、浜田雅功の影響が強いと述懐。「ダウンタウンがこの世にいなかったら俺はたぶん吉本（興業）に入ってない」と言い切った。自身が大阪でブレークをつかんだ時期