「ダメだ…もう日本地図にしか見えなくなってきた…」【写真】犬さんの全身を見てみると…これは日本地図ですね！こんなポストをされたのはこまち@彩（@komachiaya_）さん。投稿された写真には、チーズ蒸しパンのクッションの上で気持ちよさそうに眠るコーギーのこまちちゃんの姿が。なぜか日本地図のように見える寝姿が、思わずクスッと笑ってしまう一枚です。「確かに日本地図に見える！笑」「前回の投稿も見たけど、こまちゃん