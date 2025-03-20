TRFのダンサーSAMさん(63)が、自身のインスタグラムを更新。能を舞うことを報告しました。【写真】能を舞うSAMさんSAMさんは「長野県小布施町で1年3ヶ月ぶりに能舞台に立たせて頂きます」と3月22日、長野県で能舞台に立つことを告知し、扇を持ち、師匠の佐野登さんとともに能を舞う写真を投稿しました。「人生過去一緊張して、テンパったあの舞台に再チャレンジです」と意気込みを語り、師匠とのツーショットや稽古中の写真、舞台