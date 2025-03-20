「再審弁護人のベレー帽日記」は雑誌の連載コラムを一冊にまとめた書籍。始まりは２０２１年春。鴨志田祐美さんが刑事訴訟法の「再審法」改正に向けた活動を本格化するにあたり、鹿児島から京都に移り住んだタイミングだった。「濃密な３年半だった」。そう語る、自身の闘いの記録でもある。【写真】鴨志田祐美さん著「再審弁護人のベレー帽日記」再審事件にまつわる折々のトピックを自由闊達（かったつ）に解説するスタイル。