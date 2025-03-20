◆選抜高校野球大会・1回戦西日本短大付6―0大垣日大（20日、甲子園）西日本短大付のエース右腕・中野琉碧（3年）が8安打3四死球を許しながらも、3併殺の堅守にも支えられ、今大会の完封勝利一番乗り。最速135キロながら、低めを丹念に突く安定感で「前半はどんどん投げていったんですけど、相手が振ってくるというのが1巡目で分かったので、初球から打たせることを意識しました」。父・滋樹さんは社会人野球の強豪・JR九州