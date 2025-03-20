48歳、年収200万円の漫画家・中川学が自らの「婚活」を描く漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』。新橋で行われた「婚活パーティー」に参加した中川氏。かつて恋愛工学の師に弟子入りした経験のある中川氏が見せた立ち居振る舞いとは…。 【漫画】婚活パーティで自身の「代表作は何か？」聞かれた中川氏は… スゴ腕ナンパ師が見せた神業の10分 ――『婚マン』第9話の婚活パーティーは