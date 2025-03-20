◆YBCルヴァン・カップ1回戦J3琉球0―2J1福岡（20日、沖縄・タピック県総ひやごんスタジアム）2年ぶりのタイトルを目指すアビスパ福岡が、アウェーでJ3琉球に苦戦を強いられながらも勝利を収めた。15日のJ1リーグFC東京戦からスタメンを8人入れ替え、今季公式戦初先発のGK永石拓海らフレッシュなメンバーで臨んだ。パスをつないでくる琉球に前線からのプレスで襲いかかり、序盤から攻勢ムード。29分には敵陣でボールを奪っ