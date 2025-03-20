2024年、「THE SECOND～漫才トーナメント～」で王者に輝いたガクテンソク。アマチュア時代に初めて出場した『M-1グランプリ』では準決勝に進むも、賞レースの神様の前髪をつかめず、優勝を逃し続けていた。ネタを書いている奥田修二さん（43歳）に、THE SECONDに懸けた思いや、2025年5月に開催されるTHE SECONDの優勝予想を聞いた。（前後編の後編） 【画像】ズバリ！ THE SECOND優勝予想はこのコンビか