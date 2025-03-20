３月２１日（金）にオープンするグラングリーン大阪南館。通常、大規模なオフィスビルは徐々にテナントが埋まるものですが、グラングリーン大阪南館はすでに８５％のオフィスが契約内定しています。大阪・梅田の一等地で家賃が高額なのに、なぜオフィス契約が殺到しているのか？グラングリーンの担当者やオフィスの企業を取材しました。大阪駅前に３月２１日開業するグラングリーン大阪南館。パークタワー、サウスタワー、ゲー