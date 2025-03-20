オウム真理教による「地下鉄サリン事件」から、３月２０日で３０年です。札幌でも後継団体の拠点施設周辺では警察が警戒にあたりました。（藤得記者）「札幌市内にあるアレフの施設ですが、中の様子を伺うことはできません」札幌市白石区のオウム真理教・後継団体の拠点施設「札幌白石施設」では２０日、「地下鉄サリン事件」から３０年を迎え、警察が周辺の警備にあたりました。（周辺の住民）「あまり（人が）出入りするのも見た