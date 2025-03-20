アイドルグループ・Travis Japan初の全国ネット冠番組『お掃除で日本を学ぶ Travis Japanの蔵ピカ』が、フジテレビ系で28日(23:40〜)に放送される。Travis Japanこの番組は、Travis Japanが片付けに困っている蔵を持つ人を訪問し、蔵の大掃除をお手伝いする中で、出てくるお宝や不用品を鑑定するというもの。今回は、栃木県宇都宮市にある新里町へ。所有する蔵を掃除してほしいと番組に依頼があったお宅へと訪問すると、そこには築