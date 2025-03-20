◇MLB東京シリーズ開幕第2戦ドジャース6-3カブス(19日、東京ドーム)ドジャースの大谷翔平選手が佐々木朗希投手にちょっかいを出しています。日本での開幕第2戦で先発を務めた佐々木投手。初回は160キロ超えを連発し三者凡退と上々の立ち上がりを見せましたが、2回3回は制球難に苦しみピンチを迎えるも最少失点で切り抜け、3回被安打1、奪三振3、与四球5、1失点でメジャーデビューを終えました。大谷選手はキャンプから佐々木投手