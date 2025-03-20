江口のりこが主演を務める水ドラ25『ソロ活女子のススメ5』（4月2日スタート毎週水曜深1：00〜）に出演するゲストキャストが発表された。【画像】「ひとりでなんでもできるって最強だ」…朝井麻由美氏の書籍フリーライター・朝井麻由美氏の人気エッセイ本『ソロ活女子のススメ』（大和書房刊）を原案にドラマ化。2021年4月期にシーズン1をスタートして以来、毎年連続ドラマとしてシーズンを重ね、各動画配信プラットフォー