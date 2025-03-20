ちょっとしたお出かけや旅行先で重宝する「ショルダーバッグ」。アウトドアブランド「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」では、機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグが多数登場している。メンズ・レディース問わず使いやすい、おすすめのノースフェイスのショルダーバッグ5選を紹介する。【画像】旅行やお出かけに最適！おしゃれに決まる「ノースフェイス」のおすすめショルダー）■マットな質感がおしゃれな「ピレネー