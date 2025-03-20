ドジャースはカブスとの開幕戦「東京シリーズ」を終えて１９日（日本時間２０日）、米国ロサンゼルスに到着。第２戦でメジャーデビューを果たした佐々木朗希投手（２３）が、応援に駆け付けたロッテ時代の同僚の投稿をインスタグラムのストーリーズにアップした。佐々木は東京ドームを訪れたという種市、藤原、田中晴らの投稿をストーリーズで紹介。その中には３７歳のベテラン・角中勝也外野手の投稿もあった。角中は「まあま