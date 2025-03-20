[オタワ １９日 ロイター] - カナダ政府は１９日、中国が今年、麻薬密輸で有罪となったカナダ人４人の死刑を執行したと発表し、中国政府の対応を強く非難した。４人は二重国籍者だった。ジョリー外相は、中国で死刑判決を受けている他のカナダ人について情状酌量を求めると述べた。カナダ外務省によると、麻薬密輸で２０１９年に死刑判決を受けた別のカナダ人男性については、死刑は執行されていない。在オタワの中国大使館は