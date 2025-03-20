新人社員のナオコから家族について相談を受けていたトモキは、流されるままにナオコと関係を持ってしまいます。ナオコとの時間を作るために自分の家庭を犠牲にしていました。しかし妻・ミホにそれがバレてしまって…。■不倫相手に謝る夫 優柔不断さに幻滅相手女性・ナオコを呼び出し、夫・トモキと別れるように迫る妻・ミホ。しかし取り乱したナオコは別れを拒否し、逆に妻に夫と別れるように迫ります。ナオコをかばいながらも、