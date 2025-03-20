男性は2ヶ月、女性は3ヶ月後から変化する 脂肪の種類によって落ちるスピードが違う 「１ヶ月あれば痩せる」などとよくいわれますが、一般に男性と女性ではつきやすい脂肪のタイプが異なるため、体重が落ちるスピードも変わってきます。一般的に男性は内臓脂肪がついている人が多く、女性は皮下脂肪がついている場合が多いです。 内臓脂肪は燃焼されやすいため、内臓脂肪がつきやすい男性の場合は、減量をはじめてか