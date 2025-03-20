福岡県太宰府市にある国の特別史跡「大野城跡」の区域内で、他人の土地を無断で造成し、キャンプ場を開設したとして20日、中国籍の夫婦が逮捕されました。このキャンプ場は再三、行政指導を受けていました。不動産侵奪の疑いで逮捕されたのは、福岡県宇美町の会社役員で中国籍の劉暁慶容疑者（41）と、夫で会社員の李勇容疑者（42）です。警察によりますと、夫婦は2022年10月ごろから2023年9月下旬までの間に、太宰府市にある国の