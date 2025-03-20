◆第９７回センバツ高校野球大会第３日▽１回戦壱岐―東洋大姫路（２０日・甲子園）センバツ大会本部と阪神甲子園球場は２０日午後２時５０分、この日の入場券完売を関係先に通知した。入場券完売通知とは、一般向け入場券が完売する見通しとなったことを阪神電車の主要駅などに通知し、新たに一般客に来場しないよう呼びかけてもらうのが目的。全席指定席となった２０２１年以降では初めてになる。この日は祝日で、第２試