１８日、滬寧合高速鉄道合肥ターミナルの施工現場。（ドローンから、合肥＝新華社配信／劉志旭）【新華社合肥3月20日】中国安徽省合肥市では上海・南京・合肥を結ぶ滬寧合（こねいごう）高速鉄道の合肥ターミナルが建設されている。鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄四局集団が工事を担っており、春の穏やかな気候を効果的に活用し、質の高いプロジェクト建設を進めている。滬寧合高速鉄道は縦横各8ルートから成る中長期鉄道網