◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）巨人・田中将大投手（３６）が２軍戦で先発し、移籍後最長の４回７５球を投げて７安打１失点で３四球。降板後に取材に応じ「対左（打者）によく打たれてしまいました。四球もそうですし、苦しみましたけど、その中でもゲームの中で何とか１失点に粘りながらというところでは、ピッチング、はできたかなと思います。もちろん、結果が良くないので『よかった』とは言えない