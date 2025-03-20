日本時間１６時００分に英ILO失業率（1月）、雇用統計（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ILO失業率（1月）16:00 予想4.4%前回4.4%（ILO失業率) 雇用統計（2月）16:00 予想N/A前回4.6%（失業率) 予想N/A前回2.2万件（失業保険申請件数)