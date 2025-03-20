豪ドルは軟調に推移、豪雇用者数が予想外の減少で＝ロンドン為替 ロンドン朝方、豪ドルの弱い値動きが続いている。日本時間午前９時３０分に発表された２月の豪雇用統計で、雇用者数が予想外に減少したことが、市場での５月利下げ見通しを強めているようだ。市場では３万人程度の増加を想定していたが、結果は５．２８万人減と予想外の減少となった。正規雇用と非正規雇用はいずれもマイナスとなった。豪ドル/ドルは0.63台後