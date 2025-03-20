◆イースタン・リーグＤｅＮＡ―巨人（２０日・横須賀）巨人の萩尾匡也外野手が、今季初アーチをたたき込んだ。イースタン・ＤｅＮＡ戦に「５番・左翼」で先発出場。３点リードの７回１死で相手の４番手・三嶋に対すると、カウント２―２から高めに入った変化球を捉えた。左翼ポール付近へと伸びた打球はそのまま切れることなく、ポールを直撃するソロアーチとなった。萩尾は春季キャンプ１軍スタートも、キャンプ終了後に