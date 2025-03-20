※このお話は作者ネギさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫が子連れで会社の先輩・黒利と裏切り関係にあることを突き止めた主人公・ユナ。音声データで証拠を掴んだものの、現場をおさえたいと思っていました。母に息子を預け黒利の家を張り込んでいると、黒利が別の男性と親密そうに歩く現場を目撃。困惑しつつも録画をしていると、興奮し激怒している母から電話が！数時間前、