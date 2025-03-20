意外に簡単！お店の味をおうちでもラーメン屋さんの味玉が大好き！ という方も多いのでは？ 味しみしみの味玉は一見難しそうですが実はおうちでもとっても簡単につくれます。基本の作り方はこれ！麺つゆで簡単 煮卵味玉by 猫村和生麺つゆ、砂糖、ニンニクを使って鍋も加熱も要らない簡単味卵です。ごはん、丼物、ラーメン、おにぎりの具などにぴったりです！ピリ辛の味付けがGOODウマい！ピリ辛ニンニクめんつゆ味玉by からあ