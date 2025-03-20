新潟県内は21日から気温が上昇し、21日は4月上旬並みの陽気となりそうです。22日以降も気温が高くなり、4月下旬から5月中旬並みの暖かさとなる日がある見込みです。気象情報会社ウェザーニューズが19日に発表した桜開花予想によると、24日には東京で開花、25日に宮崎、高知、広島と続く見込みで、新潟は4月5日と予想されています。新潟の桜の開花は平年が4月8日ですので少し早くなる予想です。西日本と東日本では4月上