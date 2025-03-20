2025年3月28日(金)〜3月30日(日)の期間中、元サッカー日本代表の中田英寿さんが旅先で出合った、“にほん”の“ほんもの”である「にほんもの」に触れる体験型イベント「NIHONMONO Fes 〜にほんもの学校 2025〜」が開催。【画像】能登で農業を営む「NOTO 高農園」の採れたて野菜が購入できる約15年にわたり、日本全国47都道府県を巡る旅を続けている中田英寿さん。そこで出合った、3000カ所以上もの工芸、食、素材などの生産者をは