（新北中央社）北部・新北市政府教育局は19日、長野県教育委員会と教育交流協力に関する覚書を締結した。同教育局の張明文（ちょうめいぶん）局長は、学術・文化交流を深化させて児童生徒の国際的な視野を広げると共に、グローバルな競争力を備えたビジネス・経営人材を育成していくと話した。新北市内で行われた締結式には、長野県の武田育夫教育長が訪台して出席した。武田氏は、県の留学支援事業で直近2年間では46人の高校生が