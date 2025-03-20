卓球男子の張本智和が19日、自身のインスタグラムを更新し、日本を訪れている中国の樊振東（ファン・ジェンドン）とのツーショット写真を公開した。張本は中国語と日本語で「樊振東がMLB（米大リーグ）を代表して、記念グッズをプレゼントしてくれました！また彼に会えてとてもうれしかったです！そしてドジャースとカブスの素晴らしい試合を見ることができて最高でした！」と記した。樊は2024年のパリ五輪男子シングルスで金メダ