ドジャースとの「東京シリーズ」で連敗を喫したカブス。日本勢は開幕投手となった今永昇太投手が4回を無安打無失点と好投したが、勝ち負け付かず。2試合とも「2番DH」で先発出場した鈴木誠也外野手は計8打数無安打4三振と振るわなかった。敗戦の中にもチームとしての収穫はあったのか。米メディアが伝えている。 ■開幕カードは「良い学びの機会だった」 開幕カードで連敗したカブスだが、収穫は