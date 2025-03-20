20日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝148円25銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円02銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円50銭前後と1円11銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース