元参院議員・音喜多駿氏（41）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。21日にアマチュアキックボクシングでデビュー戦を行うと発表した。音喜多氏は、各界のエグゼクティブ向けの格闘技イベント「EXECUTIVE FIGHT−BUSHIDO−道2025」への参戦を発表。「【いよいよ明日デビュー戦】今日はお昼から前日計量&記者会見。明日21日（金）が試合当日で、私は第3試合、出番は19時ごろとなりました」とし「小比類巻貴之さんのYou