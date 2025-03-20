【ソウル共同】韓国憲法裁判所は20日、韓悳洙首相の罷免の是非を判断する弾劾審判の決定を、24日午前10時（日本時間同）に言い渡すと明らかにした。罷免が認められなければ、韓氏は大統領代行の職務に復帰する。