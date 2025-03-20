練習ラウンドで調整する渋野日向子＝紫CCすみれ21日に開幕する女子ゴルフのVポイント×SMBCに出場する選手が20日、会場の千葉県紫CCすみれで最終調整し、米ツアーを主戦場にして4季目の渋野日向子は「3日間全力で戦いたい」と今季国内初戦に意欲を示した。2022年に日本女子オープン選手権が開催された難コースを「どれだけパーオンできるか。乗せても難しい」と警戒し、アンダーパーを目標に掲げた。今季米ツアーでは45位が最