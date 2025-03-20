アステラス製薬の男性社員が中国当局にスパイ容疑で拘束されて20日で2年となった。起訴内容は不明のままで釈放のめども立たない。他国の外国人なども摘発されており、「国家安全」を重視する習近平（シーチンピン）指導部の方針に、外資系企業の関係者らの不安が募っている。【画像】ピンク色の標語、「嫁校」に行ってみた結婚出産の価値観押しつけ？男性は2023年3月、駐在を終えて帰国する直前に北京で突如拘束され、当局の