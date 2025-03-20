スネルの妻・ハーレーさんが服装で示した愛米大リーグのドジャースは、カブスと東京で戦った開幕シリーズを終え20日未明に帰国の途に就いた。選手や家族が日本での思い出を続々とSNSに公開する中、今季エース級の働きを期待されるブレイク・スネル投手の妻が見せた夫への“愛”あふれる服装が話題だ。東京ドームのグラウンドで愛を爆発させた。スネルの妻・ハーレーさんが自身のインスタグラムに公開したのはグラウンドを見つ