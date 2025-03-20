今回ご紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、子猫がロボット掃除機に戦いを挑む様子です。自分よりも大きなロボット掃除機に立ち向かう姿が勇ましいです。 子猫がロボット掃除機と戦う様子がXにて30万回以上表示。Xユーザーたちからは、「本気で叩いてないところが優しい」「大きく振りかぶってるとこがマジかわいい」とのコメントが寄せられていました。 ロボット掃除機をぺし❕ってたたいてた、、、