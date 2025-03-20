猫にドッグフードがよくない理由 1.タウリンが不足する タウリンはアミノ酸の一種で、猫は体内で合成できないため食べ物から摂る必要があります。犬は体内でタウリンを合成できるため、ドッグフードにはあまり入っていません。猫がドッグフードを食べ続けていると、タウリンを十分に摂取することができなくなってしまうのです。 タウリンが不足した猫は、拡張型心筋症という心臓の病気になる可能性が