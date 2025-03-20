ルヴァンカップ1回戦が各地で行われたJ3ギラヴァンツ北九州は3月20日、Jリーグルヴァンカップ1回戦でファジアーノ岡山と対戦し1-0の勝利を収めた。J1初昇格となった岡山を下し、2回戦へと駒を進めている。岡山は初挑戦のJ1リーグ戦で2勝2分け2敗の9位。上々の滑り出しを見せていた。北九州のホームには、岡山のサポーターが多く駆け付ける様子も。191センチ91キロと強靭な肉体を持つFWルカオ、元日本代表FW江坂任がベンチスタ