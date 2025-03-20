今年でメジャー8年目、ドジャースでは2年目のシーズンを迎えた大谷翔平選手（30）。昨シーズンは“異次元の活躍”で、記録ずくめだった。【写真】スパイクの裏にチラ見えが話題“隠しデザイン”された大谷の愛犬・デコピン「50本塁打」「50盗塁」を達成。指名打者（DH）専任の選手としてMVPを受賞。いずれもメジャー史上初。だが、あくまで大谷選手は、「記録は後からついてくる」という姿勢に徹している。そんな大谷選手とい