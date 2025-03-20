◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」取材を通じ、一流の思考に触れる。記者の醍醐（だいご）味だと思う。「人は、巡り合わせというか、あるべきタイミングで必要な人に出会えると思うんです」。日本ハム・伊藤大海投手から教わった。担当だった昨年１０月。エスコンの出入り口で先輩のダルビッシュ（パドレス）について語ってくれた時の言葉だ。入団から２年連続で１０勝を挙げたが、３年目に７勝１０敗。壁にぶつかった。マ