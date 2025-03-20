血統馬のゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、早期デビューを視野に入れている。サンデーレーシングの所有馬で、２００９年の独オークス・Ｇ１（芝２２００メートル）を制したナイトマジックを祖母に持つ血統。３月８日に美浦トレセンに入厩して同１４日、ゲート試験に合格している。宮田調教師は「あか抜けた馬体をしていて、走りも軽いです。ゲートの出も速い。おそらく（６月の）東京の１６００、１