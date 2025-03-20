◇Gリーグハッスル112-111サンズ(日本時間20日、アメリカ)メンフィス・グリズリーズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝選手が、下部チーム・ハッスルの試合に出場。3Pシュート4本を含む16得点をマークし、1点差での勝利に貢献しました。河村選手はスターターで出場すると第1Q残り9分12秒、この日最初の3Pを決めると、残り6分44秒にも3Pを沈めます。続く第2Qは残り9分45秒に右のコーナーから、この日3本目の3Pシュートを決めると、残り7