◇第97回選抜高等学校野球大会1回戦 西日本短大付(福岡)6-0大垣日大(岐阜)(20日、甲子園球場)選抜高校野球は20日、大会3日目が行われ、今大会第1号がランニングホームランで生まれました。3日目の第1試合、西日本短大付(福岡)と大垣日大(岐阜)の試合は西日本短大付が4回、3番の斉藤大将選手がセンターへのタイムリーで先制点をあげると、後続も続きこの回に3点を奪います。5回にも得点し5点リードで迎えた7回、打席に入った斉藤選