常磐道と圏央道で、スマートICが相次いで開通します。三郷料金所に東京方面の出入口常磐道と圏央道で今週末、スマートICが相次いで開通します。常磐道の三郷本線料金所。下り線はこの手前にスマートICの出口が建設される（ドライブレコーダー）開通するのは、常磐道の三郷料金所スマートICの東京方面出入口と、圏央道のつくば西スマートICです。三郷料金所スマートICの東京方面出入口は、2025年3月22日15時に開通します。