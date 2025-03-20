フリーアナウンサーの神田愛花（44）が19日、日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（52）からのプレゼントについて語った。交際時、サプライズ好きの日村はグアムのお土産で、ブランドバッグを買ってくれたことが。しかし、「正直好みではなかった」「当時36歳とかだったので。もう好みじゃないものを身につけるような女ではなくなっていた」と神田。「おそらく