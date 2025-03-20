旧ジャニーズ事務所のアイドルグループのコンサートチケットを高値で不正転売したとして、電子計算機使用詐欺罪と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）に問われた男（５０）に対し、札幌地裁は１９日、懲役３年、執行猶予４年、罰金１５０万円（求刑・懲役３年６月、罰金１５０万円）の判決を言い渡した。共犯として起訴された男（５９）は、懲役２年８月、執行猶予４年、罰金１００万円（求刑・懲役３年、罰金１００万円）とし